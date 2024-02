Morre Dr. Vicente de Paula Miranda, ex-secretário de Saúde de Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim se despediu nesta sexta-feira (9), do médico Vicente de Paula Miranda, que atuou como secretário de Saúde no município. A Prefeitura do município decretou luto oficial de três dias.

Dr. Vicente se destacou por seu trabalho na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro por mais de meio século. Cidadão humanista e humanitário, foi um visionário que construiu vertentes na saúde do município, hoje praticadas tanto na rede provada como na pública.

No decreto oficial, a Prefeitura destaca que Dr. Vicente “foi superintendente da Santa Casa de Misericórdia e secretário Municipal de Saúde de Cachoeiro, e sempre buscou trabalhar em prol de uma sociedade mais justa e ética, sendo um exímio profissional, reconhecido pela sua singularidade, além de ser pessoa humilde, com enorme carisma, amizade e companheirismo”.

O médico foi sepultado na tarde desta sexta-feira (9), no cemitério municipal do bairro Coronel Borges.