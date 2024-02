Motorista tem carga roubada após pneu do caminhão estourar em Mimoso

O motorista de um caminhão teve a carga roubada, após o pneu do veículo estourar na manhã do último domingo (4), na Rodovia ES 297, em Mimoso do Sul.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista contou aos militares que estava trafegando na rodovia, quando o pneu dianteiro do caminhão estourou. Na hora que parou o veículo no acostamento para pedir ajuda, foi surpreendido por populares que arrombaram o baú do caminhão e roubaram parte da carga de panelas.

Ainda, segundo a vítima, outros moradores retornaram ao local e, como o baú já estava arrombado, pegaram mais uma parte da carga. Polícias estiveram no local e o motorista não soube identificar e nem dizer em qual direção os suspeitos fugiram.