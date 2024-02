MPES abre inscrições para seleção de estágio para vários cursos de graduação

Estão abertas, até o dia 10 de março de 2024, as inscrições para o XXXVII Processo de Seleção de Estagiárias(os) de Graduação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES). Há oportunidades para todas as Promotorias de Justiça do Estado, na Região Metropolitana e em cidades do interior, para estudantes de diferentes cursos.

Podem participar da seleção graduandas(os) em Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil, a partir do 6° período; estudantes de Direito, a partir do 5º período; e de Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Jornalismo), Comunicação Social (Publicidade), Estatística, História ou Pedagogia, a partir do 3º período.

A carga horária do estágio é de quatro horas diárias, totalizando vinte horas semanais, e o valor da bolsa de complementação educacional é de R$ 800,00, além de R$ 100,00 para auxílio-transporte.

O processo seletivo será por meio de uma etapa eliminatória e classificatória composta de avaliação objetiva e/ou discursiva, a ser realizada de forma presencial. A prova será aplicada no dia 20 de março de 2024, das 14h às 16h30, em local a ser divulgado. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas pelo formulário eletrônico: https://forms.gle/1GdCuDGZAd4St6Bi6 .