Ladrão usa caneta para simular faca em assalto em ônibus, mas acaba detido no ES

Um criminoso, de 38 anos, foi detido pela Guarda Civil Municipal de Vitória após roubar o telefone de uma passageira, dentro de um ônibus em Jucutuquara. O suspeito usou uma caneta para simular uma arma e render a vítima, uma auxiliar administrativa de 24 anos.

A ação aconteceu no final da tarde de quinta-feira (15). O coletivo da linha 333 passava pela Avenida Vitória quando o suspeito se aproximou da passageira.

“A vítima nos relatou que foi ameaçada durante o crime. O suspeito encostou a ponta da caneta nas costas da passageira e disse que iria furá-la caso ela não entregasse o telefone”, detalhou o inspetor Picoli, da Guarda Civil Municipal de Vitória.

Ainda dentro do coletivo, um passageiro percebeu a cena e chegou a tentar segurar o ladrão, entrando em luta corporal. Assim que o motorista parou o ônibus, os agentes da Guarda de Vitória chegaram ao local e detiveram o suspeito.

Com o detido foi encontrado o celular da auxiliar administrativa, a caneta, outro celular e um relógio. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Vitória

