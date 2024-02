Mulher é assaltada e tem moto levada por criminosos em Vargem Alta

Uma mulher teve a moto levada por criminosos após ser assaltada na manhã desta terça-feira (27), no centro de Vargem Alta.

A amiga contou para a Polícia Militar que a vítima estava na moto quando ela foi abordada por dois criminosos em uma moto. Segundo a solicitante, que ligou para o Ciodes (190), um dos suspeitos estava armado.

Leia também: Dono de supermercado é rendido e criminosos roubam R$ 7 mil em Anchieta

Ainda, segundo a amiga da vítima, após o crime, a dupla fugiu sentido ao município de Cachoeiro de Itapemirim. Uma equipe de policiais militares foi ao local, onde a vítima confirmou as informações do chamado, porém ninguém foi localizado no momento do fato.

Em nota, a Polícia Civil informou que em situações onde não há detidos em flagrante, como este caso, é essencial que a vítima registre o ocorrido junto à PC. Isso possibilita que as autoridades tomem conhecimento do caso e iniciem as investigações necessárias.