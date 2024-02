Dono de supermercado é rendido e criminosos roubam R$ 7 mil em Anchieta

O dono de um supermercado viveu momentos de terror na noite da última segunda-feira (26), após ser rendido por criminosos dentro do próprio estabelecimento no bairro Justiça, em Anchieta. De acordo com a Polícia Militar, o prejuízo deixado pelos criminosos é de mais de R$ 7 mil reais.

Segundo relatos do proprietário à PM, depois que a última funcionária saiu do supermercado, após alguns minutos, ele abriu a porta que dá acesso à garagem e foi rendido por dois homens encapuzados que o fizeram voltar para o interior do estabelecimento.

Leia também: Homem furta celular, é perseguido e agredido por populares em Cachoeiro

No local, os suspeitos mostraram à vítima o que parecia ser uma pistola e queriam que a porta fosse aberta. Porém, no momento em que foi rendido, as chaves caíram no chão. Nisso, os criminosos forçaram uma das chaves na fechadura que acabou quebrando. Revoltados, os suspeitos quebraram a porta que dava acesso ao escritório.

Já no topo da escada, eles conseguiram abrir a outra porta com a chave. No interior do cômodo, os criminosos quebraram um armário onde estava guardado os R$ 7 mil reais. Além disso, levaram um celular, uma carteira e um computador, pois achavam que lá estavam armazenadas as imagens das câmeras.

Pelas imagens do supermercado, as equipes da Guarda Civil e da PM viram que um carro ficou por quase 20 minutos estacionado na garagem do supermercado, tendo ficado parado por vários minutos na Rodovia do Sol. Após o crime, eles fugiram sentido à Guarapari. Ninguém foi detido.