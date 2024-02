Música Para Todos: projeto seleciona bolsistas em cidades do Sul do ES

Estão abertas, a partir da próxima segunda-feira (26), as inscrições para o processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas e cadastro de reserva de bolsistas que atuarão como mediadores, em modalidade presencial, no projeto de extensão “Música para Todos”.



O projeto é uma parceria entre a Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) e a Universidade Aberta Capixaba (UnAC), do programa UniversidadES, do Governo do Estado.



Os cursos serão realizados, em regime híbrido, nos municípios de Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, São Mateus, Santa Leopoldina, Vargem Alta, Serra e Vitória.



Para participar do processo seletivo, o candidato deve ter, como requisito mínimo, graduação nas áreas correlatas a um dos quatro módulos que serão ofertados gratuitamente à comunidade:

Introdução aos conceitos da Linguagem, Tecnologias e Produção Musical

Iniciação ao Violão

Introdução ao Mundo das Teclas

Desenvolvendo a Musicalidade, por meio da Percussão

Os mediadores serão responsáveis por organizar os locais de estudo e realizar o atendimento aos alunos nas atividades presenciais nos polos de cada município, prestando auxílio aos professores formadores e coordenadores dos cursos.

As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário eletrônico cujo link encontra-se no edital publicado no site da Fames.