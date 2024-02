Natiruts anuncia fim da banda após 28 anos: “Missão cumprida”

Os brasilienses da Natiruts anunciaram o fim da banda na última segunda (26), após 28 anos de estrada. Para coroar o fim de um ciclo, os músicos publicaram um vídeo aos fãs, seguido do anúncio de uma turnê de despedida que tem início em junho, na cidade onde tudo começou.

“Nós estamos encerrando um ciclo maravilhoso e queremos todos vocês com a gente nesse momento tão bonito e importante. Acreditamos que nossa missão, até aqui, foi cumprida”, disse o vocalista, diz o vídeo em que a banda divulga a notícia.

“Essa é a condição da nossa existência: nascer, crescer, dar bons frutos e renascer”, diz o vídeo.

O Natiruts teve início em 1996 e, desde então, emplacou diversos hits nas rádios brasileiras. O primeiro sucesso foi Liberdade Pra Dentro da Cabeça, de 1997, seguido por Presente de um Beija Flor, quando a banda de reggae ainda se chamava “Nativus”.

Ao longo da carreira, tiveram duas indicações ao Grammy Latino: em 2013, como Melhor Álbum Pop Contemporâneo pelo Acústico no Rio de Janeiro e, em 2021, por Melhor Canção em Língua Portuguesa com a faixa Lágrimas de Alegria.

Estadao Conteudo

