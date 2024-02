Paciente em surto psicótico atira em enfermeira dentro de hospital

Uma enfermeira de 49 anos foi baleada no pé por um paciente em surto psicótico que havia passado por uma cirurgia no Hospital do Servidor Público Estadual, na zona sul de São Paulo, na madrugada deste sábado, 24.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o paciente era um policial civil aposentado de 70 anos e foi admitido na unidade para um procedimento cirúrgico. Ele teria acordado em um aparente surto psicótico depois do procedimento e sacou a arma de uma mochila que levava com ele. Dois funcionários do hospital conseguiram desarmar o homem, mas ele conseguiu disparar um tiro.

Segundo o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe), que administra o hospital, uma enfermeira que trabalha no hospital foi atingida no pé pelo tiro, recebeu atendimento no local e passa bem. O autor dos disparos continua internado na unidade. O atendimento no hospital não foi interrompido.

Uma pistola 380 e um revólver 38 foram apreendidos para perícia e o caso está sendo investigado pelo 27º Distrito Policial, no Campo Belo.

Estadao Conteudo