Grave acidente com carro e ônibus deixa um morto e feridos no ES

Uma pessoa morreu após um grave acidente envolvendo um ônibus e um carro, na madrugada deste sábado (24), no município da Serra. Segundo a Polícia Científica (PCIES), o fato, que ocorreu no bairro Parque Residencial Laranjeiras, provocou a morte de um homem de 34 anos.

De acordo com a Polícia Militar (PMES), o carro bateu na traseira do coletivo. Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma do Corpo de Bombeiros prestaram socorro às vítimas que estavam presas às ferragens.

“Os socorristas do Samu atestaram o óbito do condutor do carro e verificaram que os dois passageiros do veículo ficaram feridos. Eles foram socorridos ao Hospital Jayme dos Santos Neves”, informou a PM por meio de nota.

A Polícia Civil explica que o motorista do ônibus foi conduzido à Delegacia Regional de Serra, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

“Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito”, afirmou.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.