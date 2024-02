Paratleta capixaba representa o Brasil em Mundial de natação na Austrália

Abrindo o calendário da temporada, o paratleta capixaba, Álvares Cabral Breno Costa, acompanhado pelo técnico Leo Miglinas, vai representar o Brasil e o Estado no Citi Para Swimming World Series, em Melbourne, na Austrália. A competição tem início nesta sexta-feira (23) e segue até o domingo (25).

Contemplado pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), O nadador Breno Costa, busca entrar para o ranking internacional da modalidade. Para isso, ele vai disputar as provas de 50m livre, 100m borboleta e 100m peito no World Series.

O paratleta capixaba está focado em seu objetivo principal: participar da Paralimpíada de Paris 2024, que será realizada entre os dias 28 de agosto e 08 de setembro. Para conquistar a vaga olímpica, Breno Costa precisa obter a classificação funcional internacional e participar de dois campeonatos mundiais para a conquista do índice.

Após a disputa na Austrália, o próximo desafio do capixaba será o mundial europeu, previsto para acontecer no mês de abril, na Ilha da Madeira, em Portugal.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.



Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).