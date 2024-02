Passagem de frente fria traz chuva e derruba temperaturas no Sul do ES

A passagem de uma frente muda o tempo no Espírito Santo. A circulação de ventos em vários níveis da atmosfera vai concentrar ar úmido sobre a Região Sudeste e muitas nuvens carregadas crescem em todos os estados. De acordo com o Climatempo, tem muita chuva prevista para os estados do Sudeste até o próximo domingo, 18 de fevereiro.

Em Cachoeiro de Itapemirim, a previsão é de que esta quinta-feira (15) seja chuvosa durante todo o dia. A temperatura mínima de 23 °C e máxima de 28 °C.

A circulação ciclônica de ventos vai predominar na maior parte do Sudeste nos próximos dias, mantendo as condições favoráveis para o crescimento de nuvens carregadas.

As nuvens carregadas da Zona de Convergência Intertropical continuam atuando sobre a costa norte do Brasil e provocam chuva forte.