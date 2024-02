Paulinho Minetti com esperança e oposição, se articula em Venda Nova

O atual prefeito de Venda Nova do Imigrante, Paulinho Minetti (PP), acompanha de perto alguns casos na Justiça com a esperança de poder vir como pré-candidato à reeleição na capital nacional do Turismo.

Paulinho assumiu a Prefeitura após a morte do prefeito eleito, Braz Delpupo, em julho de 2019. Na época era vice na chapa pela coligação “Venda Nova Para Todos”. Já em 2020, Paulinho disputou como titular e ganhou com 32,88% dos votos.

Procurado para se manifestar, o prefeito não respondeu às mensagens. O chefe de Gabinete, Marco Grillo, informou que estão aguardando o desfecho junto ao Supremo Tribunal Federal (STF). Porém, o prefeito não entrou na Justiça reivindicando direito para disputar as eleições deste ano.

“Se confirmar de forma positiva a decisão do Supremo, Paulinho certamente deverá ser candidato”, afirma o chefe de Gabinete.

No aguardo da Jurisprudência do STF

Acontecimentos que abrem essa procedência vêm do município de Cachoeira dos Índios – Paraíba e do Estado de São Paulo, envolvendo o prefeito Allan Seixas de Souza (PSB) e o vice-governador da época Geraldo Alckmin. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidirá se vice-prefeito que ocupa o cargo nas ausências do titular pode se reeleger.

Cenário político começa a ganhar força

Enquanto Paulinho Minetti aguarda as cenas dos próximos capítulos do STF, a oposição já se movimenta no município. É o caso de Rafael Monteiro, candidato da extrema-direita (PL). O analista judiciário anunciou sua pré-candidatura à prefeitura de Venda Nova do Imigrante. Segundo ele, já possui o apoio dos partidos Novo e AGIR. Além disso, Monteiro se mostra preocupado com o avanço ideológico no município.

“O que me trouxe à Venda Nova do Imigrante foi a cultura e tradições da cidade, além de sua beleza natural. Tenho grande preocupação com avanços ideológicos que podem fazer tudo isso se perder. Também vejo que é possível fazer muitas coisas pela cidade e também pelo povo. Percebo a cidade estagnada em comparação ao desenvolvimento regional que vi durante esses 12 anos”, disse o pré-candidato.

Já o ex-prefeito de Venda Nova, por dois mandatos – 2009 a 2016, Dalton Perim (Republicanos), não confirmou sua pré-candidatura, porém, afirma que está disposto a contribuir com o processo.

“Muito mais do que pré-candidatura hoje, nós precisamos concentrar na união das lideranças em volta de ideias e propostas, expectativas para a cidade. A gente vai estar disposto a contribuir com o processo. Nosso nome é lembrado mediante às gestões passadas, onde tivemos dois mandatos, e recebemos muito carinho nas ruas com relação à nossa possível volta”, frisa o ex-prefeito Danton Perim.