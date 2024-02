PM apreende vidros de lança perfumes vendidos na internet em Cachoeiro

A Polícia Militar apreendeu vidros de lança perfumes que estavam sendo comercializados pela internet, no último domingo (25), no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a PM, os militares receberam informações de que o suspeito T. M. M. P. estaria comercializando drogas na residência na Rua Jordão Passamai e sendo divulgado em redes sociais.

No local, os policiais avistaram o momento que a senhora T. saiu de dentro de sua residência com uma sacola na mão para entregar um homem de cor morena, blusa vermelha e bermuda preta. Neste momento, os militares fizeram abordagem, e o homem que estaria comprando o material, quando percebeu a presença da viatura, fugiu em sentido desconhecido.

No entanto, a senhora T. foi abordada e na sacola em que ela segurava havia 12 frascos de material similar a lança perfume, e na revista pessoal, foi encontrado um celular Iphone. Em seguida, foi possível visualizar da janela da residência, no sofá da sala mais seis frascos de lança perfume.

Após buscas no interior da casa, foram encontrados R$ 41,00 em dinheiro, sendo uma nota de R$ 20,00, uma nota de R$ 10,00, uma nota de R$ 5,00 e três notas de R$ 2,00 e dois celulares da marca Samsung. Na ação, ninguém foi detido.

