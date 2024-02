PMV vai ofertar 102 mil exames de alta complexidade e consultas especializadas

De forma inédita, Vitória vai ofertar exames de alta complexidade, que hoje são ofertados somente pelo Estado. O anúncio foi realizado na tarde desta sexta-feira (23), na sala de reuniões da Prefeitura de Vitória, e contou com a presença do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, da secretária de Saúde de Vitória, Magda Lamborghini, do presidente de Câmara de Vereadores, Leandro Piquet, demais vereadores, lideranças locais, representantes do Conselho de Saúde e demais autoridades.

“Fico muito em feliz em anunciar a expansão da oferta de exames de alta complexidade. Isso é inédito em nosso município. Estamos dando mais um passo importante e cumprindo o nosso dever, que é cuidar das pessoas, com saúde pública de qualidade. Nós temos mais de 15.000 munícipes de Vitória nessa fila, aguardando por mais de dois anos para realizar esses exames. Queremos garantir celeridade no atendimento, mais acesso e qualidade de vida aos nossos moradores. A alta complexidade sempre foi uma exclusividade do estado do Espírito Santo e agora Vitória também está ofertando, agilizando todo esse processo. Estamos buscando alternativas para garantir o atendimento mais célere possível aos nossos munícipes”, disse o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

Serão disponibilizados aproximadamente 32.500 exames, como ressonância magnética, tomografia computadorizada, densitometria óssea, cintilografia (medicina nuclear), eletroencefalograma e polissonografia. O investimento de R$ 6,1 milhões, de recurso próprio.

A secretária de Saúde de Vitória, Magda Lamborghini, destacou que hoje é uma dia histórico para a saúde do município de Vitória.

“Estou muito emocionada! Estamos lançando editais para ofertar exames de alta complexidade, com alta tecnologia e alto custo e também consultas de Psiquiatra e Neurologia, adulto e infantil. Nosso objetivo é agilizar, facilitar o acesso e diminuir o tempo de espera para a realização desses exames e consultas.

Hoje temos 10.449 pessoas aguardando por até dois anos por esses exames de alta complexidade e mais de 5.000 aguardando consultas de psiquiatra e neurologia. Agradeço ao nosso prefeito Lorenzo Pazolini por nos permitir disponibilizar aos moradores da capital tais exames e consultas. A nossa prioridade é cuidar das pessoas”, destacou.

Consultas em neurologia e pediatria

A Prefeitura de Vitória também irá oferecer consultas em neurologia e psiquiatria, adulto e infantil, de forma presencial e/ou telemedicina.

O município irá disponibilizar 69.990 consultas por ano, sendo 37.321 em psiquiatria e 36.669 em neurologia, com investimento de R$ 4,2 milhões.

Com esse credenciamento, a oferta de consultas especializadas em neurologia e psiquiatria será ampliada em quase 10 vezes. Hoje, são ofertadas uma média de 5 mil consultas de neurologia por ano e cerca de 3.200 consultas de psiquiatria por ano.

Consultas e exames especializados

Nos últimos três anos, Vitória ampliou consistentemente a oferta de atendimentos de saúde, chegando a disponibilizar 1.045.535 consultas e exames especializados, com investimento próprio do município de R$ 72,4 milhões.

Desde o início da gestão, em 2021, esse número vem aumentando consideravelmente a cada ano, passando de 188.719 consultas e exames especializados para 378.245 em 2022 e 478.571 em 2023. Uma ampliação de 153% neste período.

Para este ano, a previsão é de que sejam ofertadas 500 mil procedimentos especializados.

Editais

Os interessados em prestar serviços de exames de alta complexidade poderão se inscrever até às 23h59 do dia 08 de março (sexta-feira), nos termos estabelecidos no edital nº 003/2024 e apresentar, por meio de Protocolo Virtual, toda a documentação exigida.

As informações estão disponíveis no site www.vitoria.es.gov.br , no link https://transparencia.vitoria.es.gov.br/Licitacao.Lista.aspx?MunicipioID=1&exercicio=2024

Já os interessados em prestar serviços de consultas em neurologia e psiquiatria poderão se inscrever até às 23h59, do dia 08 de março (sexta-feira), nos termos estabelecidos no Edital Nº 002/2024 e apresentar, por meio do Protocolo Virtual – https://protocolo.vitoria.es.gov.br/, toda a documentação nele exigida, devidamente atualizada e válida.

O edital está disponível no site: www.vitoria.es.gov.br, no “link”: https://transparencia.vitoria.es.gov.br/Licitacao.Lista. aspx?MunicipioID=1&exercicio=2024.