Oposição: PT se destaca em projeto pela disputa da Prefeitura de Mimoso

Os grupos contrários a gestão do prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa, ainda não definiram quem será o pré-candidato da “oposição” que enfrentará o atual gestor da cidade nas urnas nas eleições municipais de outubro deste ano.

O projeto é reunir apoio entorno de apenas um nome para concorrer ao pleito com maior chance de vitória.

LEIA TAMBÉM: Dengue: vacinas começam a ser distribuídas em cidades do ES na sexta (23)

Apesar de ser o pré-candidato do PT no município e despontar entre os favoritos, o advogado Vaval ainda não se coloca como o nome escolhido do grupo.

Segundo ele, “infelizmente”, ainda não houve avanço na escolha do pré-candidato a prefeito da oposição, mas garantiu que a decisão já está a caminho.

Atualmente fazem parte do grupo de oposição em Mimoso do Sul os ex-prefeitos do município Giló (MDB); José Carlos Rezende (União), pai do deputado estadual Bruno Resende (União), e Ronan Rangel. Também aparecem na lista os pré-candidatos ao Poder Executivo municipal Airton (União) e Doutor Nilmar.