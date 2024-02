Prefeito envia à Câmara PL que reajusta salário de servidores

O prefeito de Conceição do Castelo, Christiano Spadetto, enviou para a Câmara, nesta quinta-feira (1), Projeto de Lei (PL) que visa a correção dos salários dos servidores públicos da administração municipal.

“Nós estamos corrigindo o salário dos funcionários da prefeitura de acordo com o IPCA, seria 4.62%, o cálculo do IPCA, mas nós estamos mandado o projeto de lei hoje para a Câmara para a gente poder chegar a 7% de reajuste em cima do salário dos funcionários”, explicou Spadetto.

O objetivo é beneficiar os servidores não só em 2024, mas também quando o trabalhador ou trabalhadora se aposentar.

“Porque não seria justo uma parte dos funcionários da prefeitura receber menos do que um salário mínimo, que dá uma diferença muito grande lá na frente na hora da aposentadoria. A prefeitura sempre corrige esse fator, mas sempre é um prejudicial para o funcionário da prefeitura municipal quando vai chegar a hora da sua aposentadoria. Estamos trabalhando com muita dedicação para não deixar isso acontecer. Nós vamos continuar trabalhando não só para uma categoria ou outra, mas para todos”, afirma o prefeito de Conceição do Castelo.