Prefeitura de Anchieta abre Processo Seletivo para motorista e operador de máquinas pesadas

A Prefeitura de Anchieta anunciou a realização de um novo Processo Seletivo. O objetivo é preencher duas vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de nível médio. De acordo com o edital, as oportunidades são para os seguintes cargos: Motorista (1) e Operador de Máquinas Pesadas (1).

Para concorrer a uma das oportunidades é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido, tenha CNH na categoria mínima solicitada. Todavia, o candidato também deve ter experiência de, no mínimo, seis meses na área, dentre outros requisitos.

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 2.038,13. além disso, também recebem auxílio alimentação no valor de R$ 550,00.

Inscrição e seleção

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 19 e 20 de fevereiro de 2024, no horário das 9h às 12h e das 13h30 às 16h, presencialmente, no auditório da Escola Municipal de Governo, localizada na Rodovia do Sol, Km 21,5, nº 1.620, Vila Residencial Samarco.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova de avaliação de títulos/cursos e tempo de serviço na área, com caráter eliminatório e classificatório. Sendo assim, serão utilizados os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

Vigência

A vigência do processo seletivo será de até 12 meses, contados a partir da data de divulgação da homologação do resultado. Além disso, há a possibilidade de prorrogação.

Acesse o edital completo clicando AQUI.

Fonte: PCI Concursos