Prefeitura de Piúma abre processo seletivo para operário braçal

A Prefeitura de Piúma, anunciou a abertura de um novo Processo Seletivo. O certame é destinado à formação de cadastro reserva para Operário Braçal, em regime de contratação temporária.

Para se inscrever, é necessário possuir até a quarta série ou quinto ano do ensino fundamental. Além disso, o candidato deve ter idade mínima de 18 anos e estar capacitado fisicamente para assumir o cargo.

Ao profissional efetivado, será ofertado um salário no valor de R$ 1.428,00, acrescido de R$ 560,00 de auxílio-alimentação, referente a jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Inscrição e classificação

Os interessados devem se inscrever a partir das 8h do dia 26 de fevereiro até às 23h59 do dia 3 de março de 2024, exclusivamente via internet, no site do Município.

Como forma de classificação, todos os candidatos inscritos serão avaliados por meio de análise de títulos e experiência profissional.

Este Processo Seletivo terá validade de um ano, contando da data de publicação da homologação do resultado final definitivo.

Confira o edital completo clicando AQUI.