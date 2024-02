Projeto leva capacitação gratuita em empreendedorismo para comunidades

A transformação social impulsionada pelo empreendedorismo está ganhando espaço nas comunidades da Grande Vitória, e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae/ES) é uma das instituições que incentiva o surgimento de novos negócios e oportunidades nesses territórios.

Sobretudo, este ano, cinco instituições, sem fins lucrativos, vão participar do projeto Empreender para Transformar, uma iniciativa inédita que busca, por meio do empreendedorismo, proporcionar mudanças positivas na realidade dos empreendedores que moram e atuam em bairros em situação de vulnerabilidade social.

Assim, em sua primeira edição, foram selecionadas a Associação Beneficente Bem Amar e os Institutos Mão na Massa e João XXIII, em Vitória; a Fundação Fé e Alegria do Brasil, em Cariacica; e a Associação Beneficente Casa da Mulher, na Serra. A parceria entre as instituições e o Sebrae/ES foi assinada este mês.

Durante o período de um ano, as comunidades receberão uma pesquisa especializada mapeando os empreendimentos locais, e as instituições selecionadas passarão por um processo de diagnóstico detalhado para identificar suas principais necessidades.

Cursos gratuitos

Além disso, os empreendedores desses territórios poderão participar, gratuitamente, de cursos, palestras e oficinas sobre formalização como Microempreendedor Individual (MEI), estratégia, precificação, vendas, marketing digital e outros temas relacionados ao mercado empreendedor.

“As instituições selecionadas já realizam um trabalho importante para a geração de renda, qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho na Grande Vitória. Com o projeto Empreender para Transformar, queremos fortalecer e ampliar essas iniciativas, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social dessas regiões”, explicou Alline Zanoni, gerente de relações institucionais do Sebrae/ES.

Ainda de acordo com Alline, o programa deve contribuir para formalizar o trabalho de muitos empreendedores que já atuam nessas regiões. Mas, que não têm acesso às informações e ferramentas necessárias para dar esse passo e expandir seus empreendimentos. Assim, bem como para o surgimento de novos negócios.

Capacitação em empreendedorismo; confira as instituições selecionadas:

Associação Beneficente Bem Amar

Promove oficinas profissionalizantes de fabricação de doces e alimentos, além do ensino de trabalhos manuais, cabeleireiro, trancista, dentre outros. Aliás, o público-alvo é de mulheres, em grande parte mães solo. As atividades concentram-se em Goiabeiras, em Vitória.

Fundação Fé e Alegria do Brasil

Apoia a criação e o fortalecimento de empreendimentos produtivos que estimulem a geração de trabalho e renda liderados por mulheres em situação de vulnerabilidade econômica e social. Aliás, as ações da instituição abrangem os bairros da Grande Nova Rosa da Penha, em Cariacica.

Instituto João XXIII

Em um dos seus programas, que é o desenvolvimento comunitário, a instituição atua no estímulo ao empreendedorismo. Direcionando suas ações principalmente para mulheres em vulnerabilidade social. Atuam na área que compreende o Território do Bem, em Vitória.

Associação Beneficente Casa da Mulheres

Desenvolve capacitação de mulheres em vulnerabilidade social, vítimas de violência doméstica, egressas e internas do sistema prisional feminino, oferecendo cursos na área da beleza, artesanato, alimentação, corte e costura, e outros, objetivando a inserção ao mundo do trabalho, formação de grupos produtivos, economia solidária e empreendedorismo feminino.

Instituto Mão na Massa

Desempenha um papel importante como incubadora de ações sociais, promovendo empreendedorismo e geração de renda entre as comunidades. Contudo, sua atuação envolve todas as comunidades da Grande Vitória.