Rodovia do Penedo, em Itapemirim, recebe serviços de manutenção

A rodovia do Penedo, que liga a ES 487, em Itapemirim a BR 101-Sul, em Rio Novo do Sul, à rodovia ES 060, conhecida como a Rodovia do Sol, está recebendo serviços de manutenção e tapa-buracos.

Por se tratar de trecho estadual, a Prefeitura de Itapemirim solicitou ao Governo do Estado, que prontamente atendeu o pedido.

O fluxo de automóveis, motocicletas, e também ônibus e veículos pesados para o escoamento de cargas é intenso na rodovia. O paliativo visa levar mais conforto e melhorias para mobilidade urbana do local.