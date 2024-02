Roubo de veículos: PM dá dicas de segurança de como evitar

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo (Sesp), juntamente com a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), divulgou o balanço anual de atividades referente ao ano de 2023. Os números detalham a incidência de furtos e roubos de veículos, bem como a taxa de recuperação distribuídos por regiões e dias da semana.

De acordo com a Sesp, no período de janeiro a dezembro, a Delegacia registrou 6.707 ocorrências de furto e roubo de veículos, com a recuperação de 4.069 veículos, alcançando 60,7% de recuperação. Aliás, em comparação com 2022, houve uma redução de 12,5% no total de veículos furtados e roubados, destacando-se uma diminuição de 10,9% na região metropolitana e uma expressiva queda de 28,1% na região Sul.

Além disso, o relatório revela que as motocicletas lideram as preferências dos criminosos, totalizando 3.679 casos no Estado do Espírito Santo, seguidas por automóveis (2.192), caminhonetes (456), caminhões (159), camionetas (102), entre outros listados.

Confira as dicas de segurança da PM

Não fique dentro do veículo quando parado. Não estacione em local onde você não possa sair rapidamente;

Documentos devem ficar fora do carro assim como objetos de valor. Guarde embrulhos no porta-malas;

Nunca dê carona a pessoas estranhas;

Ao notar que está sendo seguido, busque entrar em locais movimentados e avise à Polícia;

Não pare o carro para discutir freadas bruscas ou mesmo pequenas batidas, em especial à noite. Com frequência os ladrões começam dessa maneira um assalto;

Se o pneu de seu carro furou em local perigoso, não corra riscos. Andar um ou dois km com o pneu baixo ou vazio pode lhe trazer prejuízo menor do que ser assaltado;

Não pare na rua para fazer ou receber ligações em seu celular, especialmente à noite e em avenidas marginais;

Escolha locais iluminados para fazer uso de telefones públicos. Postos de atendimento 24 horas geralmente têm telefones públicos;

Evite namorar ou esperar alguém no interior de veículos, principalmente à noite ou em locais com pouca luminosidade;

Procure estacionar seu veículo em local visível e de boa luminosidade;

Caso alguém jogue substância tipo gel no seu para-brisa não ligue o limpador. O objetivo pode ser a perda da visibilidade e a parada do veículo para assalto;

Se o seu veículo quebrou ou parou por falta de combustível, deixe-o próximo ao meio fio ou no acostamento. Evite assaltos e desastres retirando os passageiros do veículo e mantendo-os à distância segura;

Caso seja abordado. NÃO REAJA. Busque guardar detalhes dos marginais para posterior identificação;

Ao entrar em sua residência, observe se há suspeitos nas proximidades ou até mesmo escondidos atrás de carros, postes, árvores e esquinas. Dê uma volta no quarteirão e só estacione se tiver certeza de estar seguro;

Antes de estacionar em via pública observe a presença de pessoas suspeitas. Criminosos costumam abordar vítimas nesse momento;

Não fique no interior do veículo quando parado e nem estacione em local onde não possa sair rapidamente. Se você tiver seu veículo furtado ou roubado ligue imediatamente para a Polícia a fim de que ele seja sinalizado no sistema.