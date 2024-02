Sebrae e Consórcio do Caparaó assinam contrato do Projeto Estrada Parque

O Sebrae realizou na manhã desta terça-feira (6), em seu escritório no município de Iúna, a assinatura do contrato para realização do Projeto Branding, que visa a criação da primeira Estrada Parque do Estado do Espírito Santo.

A proposta é realizar a revitalização do percurso, com paisagismo, sinalização digital, instalação de mapas, novos e mais modernos pontos de ônibus, calçadas cidadãs, ciclovias, entre outras. A Estrada Parque interligará os municípios de Iúna, Irupi, Ibitirama, Divino de São Lourenço e Dores do Rio Preto. Ao todo, cerca de 97 km de estrada será revitalizado, trazendo mais segurança e qualidade de vida para quem trafega pelo local.

Em um vídeo divulgado em suas redes sociais, o presidente do Sebrae no Espírito Santo, Pedro Rigo, demonstrou a satisfação em poder participar do momento que marca um novo ciclo de turismo no estado.

“Estamos aqui em Iúna, no Caparaó Capixaba, celebrando uma importante parceria com o Consócio do Caparaó. Uma parceria importante para desenvolver o turismo na região”, ressaltou Rigo.

Para o presidente do Consócio do Caparaó e prefeito de Divino de São Lorenço, Eleardo Brasil, a assinatura do contrato com o Sebrae foi um grande avanço para o Turismo de toda a região.

“Foi com grande satisfação que participei na manhã desta terça-feira, em Iúna, da assinatura desse contrato que foi celebrando entre nós do Consórcio e o governo do Estado, por meio do Sebrae, que irá investir R$ 160 mil. Em contrapartida, o consórcio investirá R$ 80 mil”, disse Eleardo Brasil.

Segundo a diretora executiva do Consórcio do Caparaó, Dalva Ringuier, todo o Caparaó Capixaba será beneficiado.

“Realizamos na data de hoje um sonho antigo dos gestores da região. Em parceria com o Governo do Estado, por meio do Sebrae, vamos criar a primeira Estrada Parque do Espírito Santo. Com isso, todos os 12 municípios que compõem o Caparaó serão beneficiados, afinal, todos se interligam”, afirma Dalva.

Estiveram presentes no ato de solenidade o presidente do Sebrae no Espírito Santo, Pedro Rigo, o diretor regional do Órgão, Anderson Baptista, o presidente do Consócio do Caparaó e prefeito de Divino de São Lourenço, Eleardo Brasil, a diretora executiva do Consórcio, Dalva Ringuier e demais servidores e consultores do Sebrae.