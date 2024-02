Sistema de esgotamento contempla mais de 571km de redes em Cachoeiro

Mais de 43 quilômetros de redes de esgoto passaram por limpeza preventiva durante o ano de 2023 em Cachoeiro de Itapemirim. O trabalho foi realizado pela BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto no município, e teve o objetivo de contribuir para a redução da ocorrência de obstruções nas tubulações e a eficiência do sistema de esgotamento sanitário.

O gerente de operações da BRK em Cachoeiro, Marcos Pontes, afirma que o bom funcionamento dos mais de 571 quilômetros de redes coletoras de esgoto é um compromisso da companhia para oferecer qualidade de vida à população. “Além de riscos à saúde, as obstruções na rede de esgoto podem trazer impactos ambientais. Por isso, temos a preocupação de intensificar esse trabalho ano após ano em bairros, distritos e localidades”, ressalta.

Para identificar os pontos que vão passar pela ação preventiva, a equipe técnica da BRK faz uma análise por meio de um sistema chamado GIS (Geographic Information System). A partir da definição dos locais, um caminhão com equipamento hidrojato é utilizado na limpeza.

Como funciona o esgotamento em Cachoeiro?

“Uma mangueira de até 120 metros de comprimento, com alta pressão de água, é introduzida na rede de esgoto. A água em alta pressão quebra as placas de gordura que se acumulam nas redes e esse material, junto com todo o lixo e demais resíduos sólidos, é sugado para o caminhão”, explica Marcos Pontes.

Descarte de resíduos e ligações irregulares

Apesar da rotina preventiva contínua de limpeza das redes, a BRK registrou 2.054 atendimentos motivados por ocorrências de entupimentos das redes e ligações de esgoto. O aumento do volume nas redes costuma ocorrer por conta das ligações irregulares, que misturam indevidamente a água da chuva com a rede coletora de esgoto, e também pelo descarte irregular de lixo nas redes.

“Esse é um grande desafio para nós, já que a rede de esgoto foi dimensionada para receber 99% de material líquido e somente 1% de sólido. Durante as atividades de limpeza são rotineiramente encontrados dentro das tubulações materiais como pedras, resto de cimento, madeira, plástico, papelão, sacos, papel higiênico, fio dental, absorventes, cabelo, cotonetes, tecidos e até fraldas descartáveis, além de óleo e gordura de cozinha. Precisamos do apoio da população, uma vez que o descarte irregular causa as obstruções, trazendo prejuízos como o transbordamento em vias públicas e contribuindo para a proliferação de doenças”, destaca Marcos Pontes.

Atendimento 24h

Para falar com a BRK e comunicar a existência de problemas nas redes de água e esgoto, os clientes podem utilizar os seguintes canais: Agência Virtual Minha BRK (minhabrk.com.br), WhatsApp (11) 9 9988-0001, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados das 8h às 14h, ou o telefone gratuito 0800 771 0001, disponível 24 horas por dia.