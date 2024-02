Suspeito de roubar posto de combustível é preso no ES

Um jovem de 22 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (20), suspeito de ser um dos autores do crime majorado ocorrido em um posto de combustível no bairro Vila Nova, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A prisão aconteceu no bairro Planalto, também no município.

Informações da Polícia Civil indicam que o roubo ocorreu no dia 6 de janeiro, no bairro Vila Nova. Dois suspeitos, com o rosto coberto, abordaram o frentista do posto de combustível, por volta das 4h30 da manhã. Um deles estava armado com um revólver. Além disso, eles saquearam o caixa do posto e levaram um celular, fugindo a pé em direção ao bairro Guaxindiba. Durante a investigação, parte do produto do roubo foi recuperado.

No entanto, a equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, chefiada pelo delegado Leandro Sperandio, recebeu uma denúncia anônima sobre a localização do suspeito, que tem mandado de prisão temporária em aberto. Ele estaria na barbearia, no bairro Planalto, em Aracruz.

Ao chegar no local, a equipe encontrou a motocicleta do suspeito estacionada em frente à barbearia. Ele foi visto dentro do salão e recebeu voz de prisão. Ciente de que estava sendo procurado pela Polícia e das diligências realizadas em sua residência, inclusive, nesta terça-feira (20), o suspeito decidiu se esconder na casa de um familiar, um homem de 24 anos, situada no mesmo endereço da barbearia.

Durante buscas, equipe apreendeu na residência duas munições calibre 9 mm. O dono da casa, de 24 anos afirmou ser dono das munições.

Os suspeitos, de 22 e 24 anos, foram conduzidos à 13ª Delegacia Regional de Polícia de Aracruz e entregues à equipe de plantão da Central de Teleflagrante.