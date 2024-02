Sustentabilidade: Presidente Kennedy desenvolve projeto ‘Barraginhas’

A Prefeitura de Presidente Kennedy por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semma) desenvolve, desde o ano de 2022, o projeto Barraginhas.

No entanto, o objetivo é a captação da água das enxurradas. E com isso, favorecer a rápida infiltração no solo, entre uma chuva e outra, e o reabastecimento do lençol freático.

Aliás, a construção de barragens também preserva o solo e promove sustentabilidade hídrica. As enxurradas, quando não captadas, causam erosão e transportam sedimentos para os córregos e rios, provocando assoreamento dos cursos d’água e pode ocasionar enchentes.

As barraginhas ajudam a amenizar os efeitos das estiagens. Além disso, viabiliza a sustentação de lagos para criação de peixes e o cultivo de hortas, lavouras e pomares. Isso gera um clima de motivação entre os agricultores, e proporcionando mais trabalho e renda.

Em quase dois anos de projeto, mais de 30 produtores rurais foram contemplados com a construção de 40 barraginhas. Um total de 11.700 metros de curva de nível em cochos executados, que resultou na captação e armazenamento de aproximadamente de 14 mil m³ de água proveniente das chuvas.

Para se cadastrar no Projeto, Barraginha, os produtores rurais devem preencher o formulário disponível no site da Prefeitura de Presidente Kennedy e protocolar, juntamente com os documentos nele citados (escritura do imóvel rural, CAR e documento com foto do requerente). O processo será analisado pela equipe técnica da Semma e, tendo viabilidade, será agendado a execução dos serviços contemplados.