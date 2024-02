Susto! Motorista perde controle de ônibus e invade canteiro em Cachoeiro

Passageiros de um ônibus de turismo ficaram assustados após o condutor perder a direção do veículo e invadir o canteiro na rodovia Marataízes x Safra, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo relatos de motoristas que passavam no local, o condutor do ônibus perdeu o controle da direção e invadiu o canteiro da rodovia. Apesar do ocorrido, ninguém ficou ferido.

Procurada, a Polícia Militar informou que não foram acionados para ocorrência no local.