Trabalhador morre em acidente no interior de marmoraria em Cachoeiro

Um trabalhador de 30 anos morreu durante um acidente no interior de uma empresa de mármore e granito em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, o acidente aconteceu na tarde do último sábado (3).

De acordo com a PC, a perícia foi acionada por volta das 15h28 para ocorrência de acidente de trabalho com vítima fatal. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil do município.

