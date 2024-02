Trânsito já está liberado na avenida Beira Rio, em Cachoeiro

No fim da tarde do último sábado (3), o trecho da avenida Beira Rio, que estava temporariamente interditado, foi liberado para o tráfego de veículos. A medida foi tomada após a conclusão bem-sucedida de mais uma etapa das obras de macrodrenagem na região.

Após a conclusão da instalação das galerias de concreto, foi realizada a recuperação asfáltica da via, com exceção de um pequeno trecho de 5 metros, próximo à intersecção com a rua Cesar Missi. Nesse sentido, é recomendado cautela ao trafegar na área, principalmente para os motociclistas.

Com a liberação da Beira Rio, o trânsito na área central da cidade, anteriormente sujeito a alterações temporárias para acomodar o fluxo de veículos da avenida, retornará à sua normalidade. Isso inclui o reestabelecimento das condições regulares de tráfego em vias e pontes que haviam sofrido mudanças nos sentidos de circulação.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras (Semo), o progresso ágil dos serviços possibilitou a liberação da via aproximadamente duas semanas antes do prazo inicialmente previsto.

“A nossa abordagem tem sido pautada pela eficiência e celeridade na realização das obras, visando minimizar o impacto na rotina das pessoas. Estamos nos aproximando da conclusão deste investimento histórico em Cachoeiro”, ressalta a secretária municipal de Obras, Lorena Vasques.

Outras vias liberadas

Também na região central de Cachoeiro, o acesso das ruas Coronel Marins e Reinaldo Machado ao entorno da praça Pedro Cuevas Junior (“Pracinha do Roberto Carlos”), foi liberado. Com isso, os condutores podem voltar a utilizar essas vias como opção de acesso ao Centro da cidade.

Obras também avançam no Nova Brasília

Além da avenida Beira Rio, a rua Etelvina Vivácqua também está recebendo intervenções de macrodrenagem, e as obras na região estão em estágio avançado. A via, que é uma das que mais sofre com alagamentos em tempos de Chuva, segue com trecho interditado para o tráfego de veículos.

Os serviços estão concentrados entre o acesso à Linha Vermelha e o encontro com a rua Nelson Boreli (“Pracinha do Rotary”). No local, as equipes já finalizaram a instalação das estruturas subterrâneas que irão canalizar a água até o rio Itapemirim.

A próxima etapa será a recuperação do pavimento da via, que receberá cobertura com concreto, trabalho que está previsto para começar na próxima semana. Em seguida, terá início a instalação de uma caixa de amortecimento, dispositivo para reduzir a velocidade de escoamento da água em períodos de chuvas intensas.