Trechos da Linha Vermelha seguem interditados para veículos em Cachoeiro

Na manhã desta segunda-feira (19), o trecho da avenida José Felix Cheim (Linha Vermelha) entre as ruas Manoel Gomes Soares e Etelvina Vivacqua foi, temporariamente, interditado para o tráfego de veículos, em função do início das obras de pavimentação que serão realizadas no local.

Trata-se de mais uma etapa do projeto da nova rede de macrodrenagem de Cachoeiro. Com a conclusão do assentamento das galerias de concreto, as equipes darão início à recuperação viária da via.

Devido à interdição do trecho, os veículos devem acessar a rua Augusto Nogueira (subida para a avenida Aristides Campos) por meio das ruas Cariacica e Colatina.

Outra alternativa, para os que trafegam pela Linha Vermelha, é acessar a avenida Jones dos Santos Neves, na altura do bairro São Francisco de Assis, como forma de desviar do ponto de bloqueio e desafogar o trânsito na região

Interdição também no Centro

No Centro de Cachoeiro, o cruzamento da Linha Vermelha com a rua Basílio Pimenta também encontra-se temporariamente interditado para o tráfego de veículos.

Com a interdição, os condutores que utilizam a rua Basílio Pimenta como acesso ao Centro devem optar por vias alternativas. Uma delas é a rua Reinaldo Machado, via que também pode ser utilizada pelos motoristas que desejam realizar o caminho inverso: do Centro ao Basileia.

Já os que quiserem acessar o bairro Basileia, a partir da rua Bernardo Horta, tem como principal alternativa realizar o contorno pela praça Pedro Cuevas Junior (Roberto Carlos) e subir à rua Reinaldo Machado.

Outra alternativa é optar pela Avenida Aristides Campos como rota alternativa para o destino desejado.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras, a expectativa é a de que ambas as interdições durem cerca de 45 dias, prazo que pode sofrer alterações em virtude do clima do município, uma vez que a chuva dificulta a execução dos serviços.

Mudanças no transporte coletivo

Devido à interdição do início da rua Basílio Pimenta para as obras de pavimentação, duas linhas de ônibus terão suas rotas alteradas por utilizarem a via em seus itinerários.

As linhas Alto Zumbi (Eucalipto) X Centro – Via Nova Brasília (050) e Alto Zumbi X Centro Via Pedreira (052) seguirão pela rua Costa Pereira e farão o contorno pelas avenidas Jones dos Santos Neves e Aristides Campos, e pela rua Waldemir Simões, em continuidade ao seu trajeto até o bairro Zumbi.