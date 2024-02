Três apostas do ES batem na trave e faturam a quina da Mega-Sena

O prêmio principal da Mega-Sena acumulou! Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.683, mas três capixabas bateram na trave e acertaram cinco números. No total, 124 apostas faturaram a quina A estimativa do próximo prêmio é de R$ 95 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 03 – 23 – 27 – 47 – 57.

Duas apostas do Espírito Santo, uma Mucurici e outra de Pedro Canário, vão receber o valor de R$ R$ 40.113,14 cada. Já uma aposta de Vila Velha vai receber R$ 160.452,56. No entanto, 8.280 apostas ganhadoras acertaram quatro números e vão receber R$ 858,18.

As apostas para o concurso 2.684, a ser realizado nesta quinta-feira (1º), podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.