Vagas de emprego em diversas áreas de Cachoeiro; confira

O Serviço Social do Comércio do Espírito Santo (Sesc/ES) está com oportunidades de emprego, com diversas vagas, em diversas unidades no estado. São vagas para candidatos com diferentes níveis de escolaridade, desde o fundamental até o superior. Elas são destinadas a professores, dentistas, auxiliar administrativo e auxiliar de manutenção.

Os interessados nas vagas de emprego podem cadastrar os currículos através do endereço eletrônico https://sesc-es.com.br/servicos/oportunidades/ ou enviar para o e-mail: [email protected], informando o nº do Chamamento do Processo Seletivo no título.

O processo seletivo é composto por quatro etapas, sendo análise curricular dos pré-requisitos, avaliação técnica e entrevista de triagem, avaliação de habilidades, e avaliação de habilidades.

Confira as vagas abaixo:

DENTISTA (PERIODONTIA)

Carga horária: 20 horas semanais

Contrato de Trabalho: Efetivo

Unidade: Sesc Cachoeiro de Itapemirim

Formação: Ensino Superior Completo em Odontologia, com especialização em Periodontia e atualização em Dentística, Registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO) e experiência na área.

Atuação: Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal em geral.

PROFESSOR(A)

Carga horária: 25 horas semanais

Contrato de Trabalho: Efetivo

Unidade: Sesc Colatina

Formação: Ensino Superior Completo com Licenciatura Plena em Pedagogia.

Atuação: Executar, desenvolver e ministrar aulas e projetos. Cumprir e fazer cumprir as normas, coordenar, elaborar, planejar, participar, responder pelo aproveitamento escolar de seus alunos e dos planejamentos de aulas.

PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO FÍSICA

Carga horária: 25 horas semanais

Contrato de Trabalho: Efetivo

Unidade: Sesc Colatina

Formação: Ensino Superior Completo em Educação Física (Bacharelado) e registro no CREFES.

Atuação: Planejar, executar e ministrar aulas, desenvolver projetos, participar de reuniões, de eventos esportivos e promover oficinas de esportes.

PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO FÍSICA

Carga horária: 25 horas semanais

Contrato de Trabalho: Efetivo

Unidade: Sesc Vila Velha

Formação: Ensino Superior Completo em Educação Física (Bacharelado) e registro no CREFES.

Atuação: Planejar, executar e ministrar aulas, desenvolver projetos, participar de reuniões, de eventos esportivos e promover oficinas de esportes.

DENTISTA (ENDODONTIA)

Carga horária: 20 horas semanais

Contrato de Trabalho: Efetivo

Unidade: Sesc Linhares

Formação: Ensino Superior Completo em Odontologia, com especialização em Endodontia e atualização em Dentística, Registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO) e experiência na área.

Atuação: Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal em geral.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CLÍNICA ODONTOLÓGICA)

Carga horária: 44 horas semanais

Contrato de Trabalho: Efetivo

Unidade: Sesc Linhares

Formação: Ensino Médio Completo. Informática básica (Word/Excel/Power Point).

Atuação: Executar tarefas auxiliares, sob supervisão nas áreas meio e fim, operando computadores, calculadoras, cobrança por cartões, atendimento ao cliente, organização de arquivos, elaboração de planilhas e pesquisa de dados, entre outros.

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (MARCENARIA)

Carga horária: 44 horas semanais

Contrato de Trabalho: Efetivo

Unidade: Sesc Cariacica

Formação: Desejável Fundamental Completo.

Atuação: Auxiliar nos trabalhos na área de marcenaria, incluindo serviços e reparos diversos em móveis de MDF e madeira em geral.