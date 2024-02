Vagas de emprego! HIFA está contratando profissionais da saúde

O HIFA de Cachoeiro de Itapemirim está com vagas de emprego para profissionais em diversas áreas. As oportunidades são para as unidades da Maternidade e do HIFA Aquidaban.

Entre as vagas de emprego abertas estão: Bioquímico, Técnico em Laboratório, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Cozinha, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Maqueiro, Técnico em Imobilização Ortopédica, Técnico em Radiologia, Enfermeiro e Técnico de Enfermagem.

Interessados podem enviar seus currículos para [email protected].

Confira o que é necessário para atuar em cada vaga:

Bioquímico

Necessário formação em Farmácia, experiência na função e disponibilidade de horários

Técnico em Laboratório

Necessário formação em Técnico de Análises Clínicas, Farmácia ou Biomedicina, e ter experiência na função

Auxiliar de Farmácia

Necessário Ensino Médio completo e experiência em farmácia hospitalar

Auxiliar de Serviços Gerais

Necessário Ensino Fundamental completo e experiência na função

Auxiliar de Cozinha

Necessário Ensino Fundamental completo e experiência na função

Farmacêutico

Necessário formação em Farmácia e experiência em farmácia hospitalar

Fisioterapeuta

Necessário formação em Fisioterapia e experiência na função

Maqueiro

Necessário Ensino Médio completo e experiência na função

Técnico em Imobilização Ortopédica

Necessário formação em Técnico em Imobilização Ortopédica e experiência na função

Técnico em Radiologia

Necessário formação em Técnico em Radiologia e experiência na função

Enfermeiro

Necessário formação em Enfermagem e experiência na função

Técnico de Enfermagem

Necessário formação em Enfermagem e experiência na função