Venda Nova do Imigrante terá ação de combate à dengue nesta terça (27)

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante realizará nesta terça-feira (27), mais um dia da ação “Nossa Venda Nova: VNI Contra a Dengue”, que contará com o recolhimento de entulhos.

A ação é com intuito de combater a proliferação do mosquito da dengue. Em Instagram oficial, a Prefeitura de Venda Nova ressaltou “Coloque os entulhos em sua calçada, de forma organizada, pela manhã do dia de coleta”.

Confira os bairros que vão receber a coleta:

Tapera

São Pedro

Minete

São Rafael

A coleta será no dia 27 de fevereiro de 2024 (terça-feira), no horário de 8h.