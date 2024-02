VÍDEO | Caminhão carregado com chapas de granito tomba em Cachoeiro

Um caminhão carregado com chapas de granito tombou na manhã desta quarta-feira (7), na Rodovia Governador Lacerda de Aguiar (Rodovia do Frade), em Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também: Polícia recupera chicletes e chocolates saqueados de caminhão

No vídeo feito por um motorista no local, mostra o caminhão tombado e a carga de chapas de granito espalhas pelo acostamento da rodovia.

A Polícia Militar informou que por não haver vítimas, o motorista pode ter sido orientado a registrar o boletim de trânsito de forma online.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.