Polícia recupera chicletes e chocolates saqueados de caminhão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Espírito Santo, recuperou, na manhã desta quarta-feira (7) uma carga de guloseimas, no km 407 da BR-101 no município de Itapemirim.

O produto havia sido saqueado horas antes no Estado do Rio de Janeiro.

Agentes da PRF abordaram um veículo SUV de cor prata e, durante fiscalização, foram visualizadas no interior do veículo algumas caixas de papelão que continham variados doces.

No entanto, não havia nota fiscal dos produtos. Foram contabilizados 4.640 unidades de chicletes e 224 de barras de chocolates.

O condutor eventualmente assumiu que, durante o trajeto, havia se deparado com um caminhão acidentado no km 10 daquela mesma BR, em Campos dos Goytacazes, no RJ e que havia subtraído tais produtos oriundos dessa carga.

Após a confirmação dos fatos, o homem foi encaminhado, junto ao material recuperado até a Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim para as medidas legais cabíveis.