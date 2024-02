VÍDEO | Chuva causa transtornos em Guaçuí nesta segunda-feira (5)

A cidade de Guaçuí, no Caparaó capixaba, passou por transtornos causados pelas chuvas que passaram pelo município na tarde desta segunda-feira (5).

Leitores do AQUINOTÍCIAS.COM registraram diversos pontos de alagamento, bem como nuvens escuras e fortes ventos que provocaram quedas de árvores em várias ruas da cidade.

Em um dos vídeos, é possível ver o momento exato da queda de uma árvore o que deixa a população em pânico.

A defesa civil de Guaçuí informa não houve grandes danos. Até o momento foram registradas apenas a queda de duas árvores no centro da cidade.

