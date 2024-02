VÍDEO | Chuva provoca alagamentos e transtornos em ruas de Cachoeiro

As pancadas de chuva que atingiu Cachoeiro de Itapemirim na tarde desta terça-feira (6), foi suficiente para provocar alagamentos em alguns pontos da maior cidade do Sul do Espírito Santo.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram ruas e avenidas completamente tomadas pela água. Na Rua Manoel Belmiro, no bairro Nossa Senhora de Fátima, moradores registraram fortes enxurradas.

Foto: Leitor/Aqui Notícias Foto: Leitor/Aqui Notícias

Já na Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, no bairro BNH e na Rodovia ES 482, sentido a localidade de Morro Grande, o trânsito ficou congestionado.

Segundo informações do coordenador da Defesa Civil, Inácio Darós, há registros de ruas alagadas nos bairros Valão, Coronel Borges, Aeroporto e BNH.

Vídeo: Leitor/Aqui Notícias