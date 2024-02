VÍDEO | Chuvas castigam Caparaó na tarde desta quinta-feira (1)

Bastou poucos minutos para a primeira tarde de fevereiro ficar completamente diferente do que começou em duas cidades do Caparaó capixaba.

Alegre registrou pontos de alagamento em algumas ruas da cidade. De acordo com o Instituto Nacional de Meterologia (Inmet), esse é dos município que está sob alerta laranja, tendo, até mesmo, a possibilidade de chuva de granizo. A prefeitura informou que está apurando as ocorrências, mas já se sabe que há destelhamento de casas.

Jerônimo Monteiro também registrou pontos alagados porém ainda sem informações de estragos provocados pelas chuvas.

Outras cidades como Cachoeiro e Castelo, a chuva está chegando. O dia virou noite um pouco mais cedo . Alguns bairros já estão registrando ventos fortes e chuvas fracas.

