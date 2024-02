VÍDEO: idoso cai e quase é arrastado em rua alagada em Cachoeiro

Um idoso levou um susto na manhã desta quarta-feira (21) em Cachoeiro de Itapemirim. Ele tentou atravessar uma rua que estava alagada e acabou caindo. Outro homem que estava perto o ajudou a se levantar.

Imagens gravadas por um motorista que passava pelo local mostram a força da água e a dificuldade do idoso em conseguir se restabelecer. O incidente foi registrado no Guandu, região central da cidade, que amanheceu com as ruas completamente alagadas.

Uma forte chuva atinge Cachoeiro desde a madrugada e tem provocado muitos transtornos. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram ruas e avenidas completamente tomadas pela água. A situação é crítica na região do Guandu, onde as vias se transformaram em verdadeiros “rios”.

Alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu mais dois alertas, um laranja e outro amarelo, de chuvas intensas para todo o Espírito Santo nesta terça-feira (20).

Com grau de severidade de perigo, o alerta é válido até às 10h desta quarta-feira (21), e prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.