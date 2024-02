VÍDEOS: Ruas do Centro de Cachoeiro viram rio após chuva forte

Várias ruas do centro de Cachoeiro de Itapemirim amanheceram alagadas nesta quarta-feira (21). A forte chuva que atinge a maior cidade do Sul do Estado, durante toda a madrugada, tem provocado muitos transtornos aos cachoeirenses.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram ruas e avenidas completamente tomadas pela água. A situação é crítica na região do Guandu, onde as vias se transformaram em verdadeiros “rios”.

Na Linha Vermelha, próximo a Estação Ferroviária, as águas tomaram conta do local onde estão sendo realizadas as obras de macrodrenagem.

Confira algumas imagens feitas nesta manhã: