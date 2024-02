Vídeo mostra batida entre duas motos em avenida em Cachoeiro

Uma colisão entre duas motos deixou três pessoas feridas na noite do último domingo (25), na Avenida Aristides Campos, em Cachoeiro de Itapemirim.

No vídeo registrado por uma câmera de segurança de um estabelecimento próximo, mostra o momento em que uma moto sai da Rua Augusto Nogueira para entrar na Avenida Aristides Campos, quando é atingida na lateral por outra moto que seguia sentido ao bairro Campo Leopoldina.

A Polícia Militar do Espírito Santo foi contactada para mais esclarecimentos. Assim que o AQUINOTÍCIAS.COM receber as informações oficiais, a matéria será atualizada.

