VÍDEO | Torcidas organizadas brigam no jogo entre Estrela e Rio Branco

Na noite desta quarta-feira (7), Estrela do Norte e Rio Branco se enfrentaram, no Sumaré, pelo Capixabão. Um jogo eletrizante dentro de campo, porém uma briga entre torcedores, chamou a atenção nas arquibancadas.

Segundo informações, a confusão nas arquibancadas começou quando torcedores da Máfia (torcida organizada do Estrela), tentaram pegar uma bandeira da União Capa Preta (torcida organizada do Rio Branco).

Torcedores da Torcida Jovem Estrela, que é “parceira” da UCP, defenderam a torcida do Rio Branco. Logo após, alguns deles foram comprar fichas de bebidas, perto da onde fica a torcida da Máfia. Ali, se desentenderam e começou a briga entre as organizadas do Estrela do Norte.

Estagiário sob supervisão de Alissandra Mendes