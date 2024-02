​Vila Velha terá 45 novos pontos para descarte de pilhas, baterias e lâmpadas

A Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura de Vila Velha está instalando 45 novos Pontos de Entrega Voluntária (Pev’s), em todas as regiões da cidades, fortalecendo seu programa de coleta seletiva, em conformidade com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). A novidade inclui não apenas o recolhimento de resíduos eletroeletrônicos, mas também abrange pilhas, baterias e lâmpadas, visando ao descarte adequado desses materiais.



Essa abordagem, conhecida como logística reversa, desempenha um papel crucial na gestão sustentável dos resíduos. Incentivando a devolução de produtos para descarte adequado, ela reduz o impacto ambiental e promove a economia circular. A cidade produz cerca de 380 quilos de resíduos por habitante ao ano.



Com a implementação dos novos Pev’s, Vila Velha contará com 28 contentores de coleta seletiva, 13 Pev’s de vidro, e quatro pontos específicos para o descarte de lâmpadas, eletroeletrônicos e pilhas. A intenção é proporcionar aos munícipes opções acessíveis e eficientes para o descarte responsável de seus resíduos.

Parceria

A parceria entre a prefeitura e a empresa ES Ambiental foi essencial para viabilizar a expansão da logística reversa. A empresa assumirá a responsabilidade pelo descarte adequado desses resíduos, fortalecendo o compromisso da cidade com práticas ambientais responsáveis.



O secretário de serviços urbanos, Raphael do Nascimento, destaca a importância da participação ativa da população nesse processo. A contribuição dos moradores facilita a destinação correta do material reciclável, beneficiando também os catadores da associação Revive, parceira da prefeitura. A população é incentivada a separar esses materiais e enviá-los aos locais corretos, fortalecendo a corrente da gestão responsável de resíduos.



Além da coleta seletiva, Vila Velha demonstra seu compromisso com a sustentabilidade através de iniciativas de Economia Circular. Parcerias para o recolhimento de pneus e resíduos eletrônicos, programas como Cata-Móveis e Ecopontos como o de de Eletrônicos, assim como colaboração com a associação de catadores Revive, contribuem para práticas sustentáveis na gestão dos resíduos.