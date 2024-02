Vitória abre agendamento para vacinação contra a dengue nesta sexta (23)

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) inicia, neste sábado (24), a vacinação contra a dengue para a população de 10 e 11 anos (11 anos, 11 meses e 29 dias), conforme diretriz do Ministério da Saúde.

A vacinação será realizada por meio de agendamento online, que será aberto nesta sexta-feira (23), às 12 horas. Serão disponibilizadas 4.020 doses da vacina, que podem ser agendadas por meio do link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online.

No sábado (24), a ação será nas unidades de saúde de Jardim Camburi, Jardim da Penha, Santo Antônio, Conquista, Maria Ortiz, Consolação e Maruípe e, entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março, em todas as unidades, também por meio de agendamento online.

“A vacinação contra a dengue é muito importante. É mais uma das grandes estratégias de enfrentamento à doença. Além disso, não podemos descuidar das ações de eliminação dos focos do mosquito e o adequado cuidado com a doença, evitando que vidas sejam perdidas para o mosquito”, disse a secretária de Saúde, Magda Lamborghini.

