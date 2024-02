Vitória vai oferecer cursos profissionalizantes inéditos com transporte gratuito

Vitória é a cidade que mais gerou empregos em 2023, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), é também a que mais tem investido em qualificação profissional. A prova disso é que o prefeito da cidade, Lorenzo Pazolini anunciou, nesta quarta-feira (7), a realização de novos 39 cursos profissionalizantes gratuitos, contratados junto ao Senai e ao Senac.

Trata-se do Projeto Futuro Brilhante, que tem um importante diferencial: os alunos receberão vale-transporte para acesso às aulas. Serão ofertadas 1.324 novas oportunidades em cursos inéditos, como os de Confecção de Peças Íntimas e Confecção de Moda Praia, Soldador, NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, Cuidador Infantil e Cuidador de Idoso.

As inscrições para as primeiras turmas terão início às 17h desta quarta-feira (7). Confira as informações abaixo.

Qualificação para o crescimento

“Investir na qualificação profissional é investir nas pessoas, é gerar oportunidades para conquistarem bons empregos, contribuírem com suas famílias e com o crescimento da cidade”, disse o prefeito, diante de um público formado por representantes da Findes, do Senai e do Senac, lideranças comunitárias, imprensa e servidores da Prefeitura.

Para a presidente da Findes, Cris Samorini, a parceria demonstra o compromisso do município de Vitória em fazer chegar essa qualificação a mais trabalhadores. “Temos aumentado cada vez mais o diálogo junto ao setor produtivo e aos órgãos públicos. O Senai tem um papel determinante na qualificação e na inserção das pessoas no mercado de trabalho. Nove em cada 10 alunos formados no Senai estão empregados”.

O Futuro Brilhante é desenvolvido pela Gerência de Qualificação Profissional da Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid). Titular da Semcid, Diego Libardi destaca que a escolha dos cursos foi definida atendendo a demandas do mercado de trabalho atual e futuro, além de atender às demandas dos alunos.

“No Futuro Brilhante, vamos ofertar o vale-transporte, facilitando o acesso a cursos de excelência e assegurando a formação completa dos novos profissionais”, acrescenta Libardi.

O investimento da Prefeitura de Vitória no projeto é de R$ 1.575.245,23, por dois anos. Os recursos são do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. O mesmo fundo realiza o Projeto QualificaVix Comunidades, que está em andamento neste ano, com inscrições abertas no portal VixCursos (vixcursos.vitoria.es.gov.br).

Neste projeto, as aulas teóricas e práticas são realizadas em carretas totalmente equipadas com o maquinário e mobiliário necessários para as formações. Desta forma, o QualificaVix Comunidades também evita gastos e perda de tempo com deslocamento dos alunos. A expectativa é obter a capacitação de 2.300 alunos ao longo de um ano, com investimentos de R$ 864 mil.

O Futuro começa já !

As inscrições estarão abertas já a partir das 17h desta quarta-feira (7), na plataforma VixCursos , e as aulas terão início em 4 de março. No site, são informados as datas e os cursos que serão ofertados, assim como a documentação necessária.

Serão oferecidas 128 vagas para os cursos como Design de Cílios; Midias Sociais e Marketing Digital Soldador; Programador de Sistemas; e Mêcanica Básica Automotiva (confira detalhes mais abaixo).

O público alvo são moradores de Vitória, com idade mínima de 14 anos e escolaridade mínima de 5º ano (antiga 4ª série). Como em todos as formações de qualificação profissional da Semcid, os alunos recebem todo o material didático e a camisa do curso.

Informações também poderão ser obtidas pelo telefone (27) 98125-0964 (whatsapp e ligação), das 9h às 17h, nos dias úteis.

As primeiras turmas do projeto serão para os cursos abaixo:

1. Design de cílios

2. Midias sociais e marketing digital

3. Básico de corte e costura

4. Unhas de gel

5. Cuidador infantil

6. Soldador

7. Nr10 – Segurança em instalação e serviços em eletricidade

8. Programador de sistemas

9. Mecânica básica automotiva