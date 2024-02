Voluntários se unem para construir casa de jovem com paralisia cerebral

Um grupo de voluntários de Alegre se uniu por uma boa causa. Eles realizaram um Bazar Solidário da Sociedade de São Vicente de Paulo (vicentinos), juntamente com o projeto “Paz e Pão” da Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Alegre, para arrecadar dinheiro para ajudar uma jovem diagnosticada com encefalopatia crônica não evolutiva (ECNE) – paralisia cerebral, a ter condições dignas de moradia.

O bazar aconteceu entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro, no salão dos vicentinos, atrás da Prefeitura de Alegre e, os recursos arrecadados serão investidos na construção da casa da jovem.

Leia também: ES em alerta! Inmet emite aviso de chuvas intensas para todo o Estado

O voluntário vicentino, Rafael Azevedo, explicou que em março de 2023, durante uma visita pastoral à Alegre, Dom Luiz Fernando Lisboa CP, bispo diocesano, conheceu e se sensibilizou com a história da Débora Thomé da Silva Pirovani, 20 anos.

Na ocasião, ele sugeriu aos voluntários vicentinos e do projeto ‘Paz e Pão’ que mobilizassem recursos para reformar o imóvel onde a família vive, em Guararema.

“Mas por ser uma casa muito antiga, a cada chuva e vendaval a estrutura está ficando mais e mais deteriorada (…) vazamentos, destelhamentos, infiltração comprometeram o espaço onde a Débora mora com a família na rua dos Espanhóis, sendo assim, a Defesa Civil de Alegre, orientou a desocupação imediata do imóvel. Mas a família não tem para onde ir (…) Apesar dos riscos, Débora e a família continuam morando na casa. Por isso, temos pressa em ajuda-los mas precisamos de muita ajuda para isso”, suplicou.

Segundo ele, “não podemos simplesmente reformar, precisamos reconstruir essa casa”, explicou salientando: “vamos demolir para construir do zero”.

Rafael explica também que o auxílio financeiro servirá principalmente para custear as despesas com material de construção e mão de obra. A demolição e reconstrução do imóvel está avaliada em uma faixa de R$ 100 mil.

Qualquer ajuda financeira pode ser depositada através do PIX: [email protected]