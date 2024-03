24 horas de bodyboarding para marcar o Dia das Mulheres; veja

O esporte é sem dúvidas, uma das áreas em que as mulheres capixabas mais têm alcançado o merecido destaque. Para celebrar o Dia Internacional Das Mulheres, nesta sexta-feira (8), o documentário que conta histórias das primeiras bodyboarders capixabas.

Sobretudo, A Primavera Sucede o Inverno, estará disponível, no YouTube, por 24 horas. Os ingressos custam apenas R$ 5, mas a compra do link para assistir o vídeo acaba nesta terça-feira (5), às 23h59.

A exibição começa na sexta (8), às 19 horas, e vai até o sábado (9), encerrando às 19h. Dá para escolher o melhor horário para assistir.

Em setembro de 2021, o circuito brasileiro de bodyboarding voltou após a pandemia de Covid 19 inserindo categoria master feminino. Contudo, o reencontro das capixabas que tiveram seus primeiros bodyboards entre 1984 e 1993 gerou um registro de cerca de 40 anos de histórias.

Assim, 21 bodyboarders em uma conversa honesta que mistura presente, passado e futuro de um estilo de vida único. Algumas pararam um pouco, outras são campeãs mundiais de bodyboarding. Origens diversas, pessoas diferentes e o mesmo amor.

Aliás, A Primavera Sucede o Inverno retrata a carreira e a história de lendas do esporte, como a pentacampeã mundial Neymara Carvalho e sua filha Luna Hardmann, já campeã também; e a pioneiríssima Raquel Brandão.

Anderson Gordinho, Clarisse Santos Neves, Dener Vianez , Emanuelle Righetti, Fernanda Rosa, Gica Vargas, Jussara Guimarães, Luna Hardman, Marcello Pedro, Marcus Kung, Maristela Valadares, Monica Pedreira, Neymara Carvalho, Raquel Brandão, Renato Tumang, Ronaldo Nascimento, Sabrina Abade, Stephanie Pettersen, Tatiana Campagnaro, Valéria Demoner e Viviane Drumond.

Duração:

72 minutos.

Serviço: Exibição de ‘A Primavera Sucede o Inverno’ especial do Dia Internacional das Mulheres.

Data:

Entre 8 de março, 19:00, e 9 de março, 19:00.

Valor:

R$ 5

Como acessar o link:

Até dia 5 de março, envie mensagem para Instagram @aprimaverasucedeoinverno e receba as coordenadas.

