3 mil vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional; confira

Em 1952, nascia a primeira unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Espírito Santo (Senai ES). A missão: formar profissionais para a indústria local que dava os primeiros passos – a princípio nas áreas de marcenaria e mecânica. Assim, de lá para cá, o Senai virou protagonista da educação profissional no Estado, oferecendo cursos gratuitos. Aliás, mais de 1,5 milhão de capixabas receberam algum tipo de formação, seja nas unidades fixas, móveis ou pela educação a distância.

Contudo, a instituição, que completou 72 anos nesta segunda-feira (25), não poderia comemorar de outra maneira, a não ser levando mais qualificação profissional à população. Assim, estão abertas 3 mil vagas gratuitas para cursos de iniciação – destinados a jovens e adultos que estão começando no mercado de trabalho – e formação continuada, para quem quer se qualificar mais. Contudo, as inscrições podem ser feitas na loja on-line do Senai: https://loja.senaies.com.br/

“O Senai tem um papel decisivo para os setores industriais. Formar profissionais qualificados que vão ajudar as indústrias a aumentarem a sua produtividade e ampliar a competividade no mercado local, nacional e mundial. E não só isso, geramos oportunidades para que as pessoas consigam ingressar no mercado de trabalho mais rápido e com os melhores salários. Em paralelo, também investimos em inovação e tecnologia para fortalecer a indústria capixaba”, disse a presidente da Findes, Cris Samorini.

Cursos gratuitos

Todavia, são oportunidades para mais de 60 cursos gratuitos dentro do portfólio do Senai, entre eles: Assistente de controle de qualidade; Eletricista instalador residencial, Assistente administrativo; Confeiteiro; Montador de móveis; Assistente de logística; Costureiro industrial do vestuário – tecido malha; Auxiliar em processamento de rochas ornamentais. As vagas, destinadas às pessoas de baixa renda, estão sendo ofertadas nas unidades de Aracruz, Anchieta, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.

Contudo, a matrícula do candidato poderá ser realizada de forma presencial na unidade Senai de interesse ou on-line no endereço eletrônico: https://loja.senaies.com.br/ (localizar o curso de Qualificação Profissional em que deseja se matricular, e clicar em “Matricule-se”).

“É uma oportunidade única, gratuita, que estamos ofertando à população, para que vidas sejam transformadas. São cursos que variam entre 8 e 360 horas, nos turnos matutino, vespertino e noturno. Queremos facilitar para que todos tenham a possibilidade de se qualificar”, afirma Tatiane Franco, gerente executiva de Educação do Senai ES.

Endereço das unidades

Senai Cachoeiro

Rua Jones dos Santos Neves, nº 975, Alto Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim/ES

Tel: (28) 3515-2150

Senai Anchieta

Av. Mariana Damazio Flores, 701 – Lot. Recanto do Sol, Anchieta – ES

Senai Aracruz

Avenida Epifânio Pontin, nº 985, Vila Nova, Aracruz/ ES

Tel: (27) 3256-9950

Senai Colatina

Rodovia Gether Lopes de Farias, Nº175, São Silvano, Colatina/ES

Tel: (27) 3770-5301

Senai Linhares

Avenida Filogônio Peixoto, nº 728, Aviso, Linhares/ES

Tel: (27) 3264-1310

Senai São Mateus

Avenida Dom José Dalvit, nº 100, Santo Antonio, São Mateus/ES

Tel: (27) 3767-9343

Senai Serra

Avenida Paulo Miguel Bohomoletz, nº 520, Civit I, Serra/ES

Tel: (27) 3298-7800

Senai Vila Velha

Rodovia Darly Santos, 2655, Polo Empresarial Novo México, Vila Velha/ES

Tel: (27) 3399-5812

Senai Vitória

Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2235, Bento Ferreira, Vitória/ES

Tel: (27) 3334-5201