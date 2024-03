5 curiosidades sobre o mercado do futebol que talvez você não conheça

Você ama futebol? Acompanha os campeonatos? Copa do mundo? Seu time do coração? Contudo, a verdade é que muitas das pessoas que amam o futebol não conhecem muitas coisas que ocorrem no mercado bilionário do esporte, como as contratação de jogadores, contratos, estratégias em campo, olheiros, e tudo mais, afirma o empresário do futebol e CEO da Strategic Sports, Emerson Zulu.

“Claro que quem é fã do esporte não vai se dedicar a entender detalhes muito técnicos, mas entender melhor do mercado do futebol ajuda a entender a dinâmica em campo e isso é especialmente importante para quem busca construir uma carreira no futebol”, explica.

Veja as 5 curiosidades sobre o mercado do futebol:

1 – Janelas de transferência:

“As contratações, empréstimo de jogadores, transferências e etc., em geral, ocorrem em períodos muito específicos do ano, as chamadas janelas de transferência, normalmente ocorrem nos primeiros meses do ano e depois no fim do segundo semestre”, explica Emerson Zulu.

2 – Jovens talentos:

“Ninguém vira um jogador profissional de uma hora para a outra, é preciso, além de um bom treinamento desde muito cedo, toda uma estratégia de carreira, que em geral é feita pelo seu empresário, para definir o melhor time para ele iniciar, quais os planos para o futuro, como crescer nesse time ou ser transferido, realizar todo um atendimento multidisciplinar para potencializar seus resultados, etc., isso é um processo que quanto mais cedo é iniciado, melhores resultados traz, por isso, é comum investir em jovens talentos”.

3 – Cláusulas contratuais:

“Existem muitas cláusulas em um contrato de futebol que a maioria nem conhece, por exemplo, nele é definido o valor de uma multa caso o jogador seja transferido antes do fim do contrato, algumas podem incluir bônus ao jogador por número de gols, penalidades por comportamentos inadequados, se ele poderá fazer propagandas por si só ou se cederá sua imagem ao clube, entre outros”, frisou.

4 – Olheiros:

“Muita gente acha que isso é mito. Mas sim, em competições juniores, eventos de futebol e alguns locais específicos, podem existir alguns empresários ou agentes que costumam frequentá-los para buscar novos talentos com potencial de crescimento para investir”.

5 – Acompanhamento multidisciplinar:

“Engana-se quem acredita que um jogador precisa ter apenas o acompanhamento físico como preparação para estar em campo. Contudo, ele também recebe tratamento psicológico, nutricional, ortopédico, neurocientífico, podem realizar testes genéticos para direcionar alguns cuidados. Entre vários outros que ajudam a criar um cuidado 360 com o jogador”, afirma Emerson Zulu.